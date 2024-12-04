Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler
Yüzde 50 indirim vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı

Kayseri'de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Kayseri'de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği koordinasyonunda, 286 arama kurtarma personelinin katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, AFAD ekipleri ve diğer kurumlar, senaryo gereği yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kayseri Valiliği koordinasyonunda 286 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan tatbikatlar doğrultusunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz başkanlığında AFAD Merkezi'nde toplandı.

Senaryo gereği, AFAD ekipleri, Talas ilçesi Harman Mahallesi Erciyes Siteleri kentsel dönüşüm alanında deprem sonucu evlerin yıkıldığı ihbarında bulundu.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezinden deprem ihbarını alır almaz enkaz alanlarına ulaştı.

Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler, yaralıların yerini tespit ederek kurtardı.

Ekiplerce Erciyes Üniversitesindeki hastanede yanan binada mahsur kalan vatandaşlar için de tahliye çalışması gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında hiçbir kuruma haber vermeden deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genç, tatbikatla ekiplerin olay yerine intikal sürelerini ölçmeyi ve kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Tatbikatın AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, itfaiye, Büyükşehir ve Talas belediyeleri, ANDA, UMKE ile sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarıyla icra edildiğini anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Tatbikatta toplam 45 araç ve 286 personel görev alıyor. Bu senaryonun bir ayağı da Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Şu an orada da hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryo gereği hastaneye de ağır hasar almış başka bir hastaneden nakiller sağlanıyor. Bizim TAMP tatbikatımızda şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. İnşallah daha iyi, güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, ekiplerin çalışmasını ağlayarak izleyen vatandaşlardan Kudret Karasu, bir süre önce vefat eden anne babasının, öncesinde depremde hasar gördüğü için yıkımı süren kentsel dönüşüm alanındaki konutlardan birinde oturduğunu söyledi.

Karasu, ambulansları görüp alana yaklaştığında enkazda kalanlar olduğunun söylendiğini, deprem tatbikatı yapıldığını öğrenince de rahatladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
img

Güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
img

Şehidin cenaze konvoyunda kaza
img

"Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Meral Akşener bakan mı olacak? Sahipsizler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.