Kayseri'de Deprem Ekiplerine Uygulamalı Eğitim Veriliyor

Kayseri'de Deprem Ekiplerine Uygulamalı Eğitim Veriliyor
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Kayseri'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan yerel destek ekiplerine, bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı. Eğitimlerde hem teorik hem pratik bilgiler aktarılıyor.

Kayseri'de, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan yerel destek ekibine, bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla uygulamalı eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin farklı birimlerinde çalışan kişilerden oluşturulan ekipler, deprem anında etkin müdahale için sahada uygulamalı eğitimden geçiyor.

AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan eğitim parkurunda gerçekleşen eğitimlerde, katılımcılara hem teorik hem pratik bilgiler aktarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, belediyenin değişik birimlerinde çalışan kişilerle ekip kurduklarını belirtti.

Bu ekibin, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ve Osmaniye'de görev aldığını aktaran Karakaş, "Ekibimizin eğitimlerini güncelliyoruz. Allah göstermesin, lazım olduğunda daha bilinçli ve bilgili şekilde deprem bölgesinde faydalı olabilmeleri için AFAD ile beraber eğitim hizmetini yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak ise yerel destek ekiplerinin kurulmasının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde çadır kurulumu, sahada temizlik çalışmaları ve arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almaları için bu beceriyi kazanmalarına yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyulduğunda belediyemizde hazır olan bu ekipleri sahaya davet edeceğiz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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