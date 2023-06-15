Kayseri'de denetimlerde 52 araç trafikten men edildi

Kayseri'de trafik denetiminde 52 araç trafikten men edildi, 1155 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-15 Haziran tarihlerinde yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

5 bin 124 aracın kontrol edildiği denetimlerde, kural ihlali yapan ve eksikleri olan 1155 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 52 araç da trafikten men edildi.