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Kayseri'de denetimlerde 52 araç trafikten men edildi

Kayseri'de denetimlerde 52 araç trafikten men edildi

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Kayseri'de trafik denetiminde 52 araç trafikten men edildi, 1155 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de trafik denetiminde 52 araç trafikten men edildi, 1155 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-15 Haziran tarihlerinde yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

5 bin 124 aracın kontrol edildiği denetimlerde, kural ihlali yapan ve eksikleri olan 1155 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 52 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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