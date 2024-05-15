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Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu zanlı yakalandı

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Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada 2 dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi ve örgütsel fotoğrafı bulunan H.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adresi tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesindeki ev ve iş yerinde yaptıkları aramada şüpheliyi yakaladı.

Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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