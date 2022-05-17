Kayseri'de DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.