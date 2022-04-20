Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüphelinin kentte saklandığını belirledi.

Kocasinan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemi devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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