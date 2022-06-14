Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 2 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, biri Suriye diğeri Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Esma Küçükşahin - Güncel Kayseri Suriye Güncel Haberler

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