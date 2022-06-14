Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 2 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri Suriye diğeri Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel