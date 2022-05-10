Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin kentte saklandığını belirledi.
Melikgazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemi devam ediyor.
AA / Ramazan Kaya - Güncel