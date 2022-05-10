Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin kentte saklandığını belirledi.

Melikgazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemi devam ediyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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