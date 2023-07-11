Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Suriye'de silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma yapıldı.
Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli, Develi ilçesindeki evinde yakalandı.
Evindeki aramada birçok dijital materyal ele geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel