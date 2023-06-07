Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Güncel Haberler

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title