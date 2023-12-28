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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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