Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında - Haberler

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Suriye uyruklunun Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Suriye, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haberler

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