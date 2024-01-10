Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.