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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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