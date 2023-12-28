KAYSERİ'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.