Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.