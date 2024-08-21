Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin ikametinde dijital materyaller ele geçirildi.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bünyan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.