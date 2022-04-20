Kayseri'de damı çöken ahırdaki baba ve oğlu yaralandı - Haberler

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Kayseri'de damı çöken ahırdaki baba ve oğlu yaralandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de damı çöken ahırdaki baba ve oğlu yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde baba ile oğlu, yıkmak istedikleri eski ahırın damının çökmesi sonucu yaralandı.

TOMARZA, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde baba ile oğlu, yıkmak istedikleri eski ahırın damının çökmesi sonucu yaralandı.

M.K. ve oğlu S.K, Üçkonak Mahallesi'ndeki evlerinin bitişiğinde bulunan atıl durumdaki ahırı yıkmaya çalışırken yapının damı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Enkazda kalan baba ile oğlu, ekiplerce yaralı kurtarılarak Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Tomarza, Kayseri, Güncel, Haberler

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