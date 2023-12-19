Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. İhbar üzerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kişi, Güzelöz Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kaldığını söyledi.

İhbardan sonra arayan kişiyle iletişim kuramayan ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları Güzelöz ve Soğanlı mahalleri arasında devam ediyor.