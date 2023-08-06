Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Sakarya Mahallesi'nde Yılanlı Dağı eteklerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bazı evlerin bahçesine kadar ulaşmıştı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sakarya Mahallesi'nde Yılanlı Dağı eteklerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı evlerin bahçesine kadar ulaşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Murat Kuruşçu, AA muhabirine, yangının bir anda çıktığını ve hızla yayıldığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin özveriyle çalıştığını anlatan Kuruşçu, "Yangın saat 10.30 gibi başladı. Dağın diğer cephesindeydi. Rüzgardan dolayı bu tarafa sıçradı. Rüzgar olması ve burada yol olmamasından dolayı engelleyemedik. Bahçelerimiz zarar gördü. Dağda itfaiye yolu olsa güzel olur." diye konuştu.

Öte yandan bazı gazeteciler, kürekle toprak atarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.