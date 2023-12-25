Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Suriye uyruklu bir kadın, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Konuşma güçlüğü çeken kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi Yılanlıdağı mevkisinde bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada bir kadının dağda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Konuşma güçlüğü çeken kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, dağda mahsur kalan kadının Suriye uyruklu N.A. olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailesinin kadın için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri İtfaiye Suriye Kurtarma Olaylar Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title