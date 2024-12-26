Kayseri'de Dağcı Kayalıklardan Düşerek Yaralandı
Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan bir dağcı, kayalıklardan düşerek ayağını kırdı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye UMKE, JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı dağcı, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Erciyes Dağı'nda arkadaşıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybeden L.B, kayalıklardan düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye UMKE, JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan ve ayağı kırıldığı belirlenen dağcı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.