Kayseri'de Cumhur İttifakı Projeleri Değerlendirme Toplantısı

Kayseri'de, Cumhur İttifakı kentte yapılacak projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla kent merkezi ve ilçelerdeki projelerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyor, hizmet üretiyoruz. Bu amaçla da tüm belediye başkanlarımızla istişare ve uyum içerisindeyiz. Bugün de Cumhur İttifakı belediyelerimizle Erciyes'te verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, Erciyes Kayak Merkezimiz ile ilgili de bir sunu ile değerli misafirlerimizi Erciyes'te yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.