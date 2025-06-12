Kayseri'de Çöp Konteynerleri Parfümleniyor

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Kayseri'nin Talas ilçesinde, belediye ekipleri tarafından çöp konteynerleri yıkanarak parfümleniyor. Bu uygulama, kötü kokuları ve haşereleri önlemeye yönelik bir adım olarak hayata geçirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye ekiplerince yıkanan çöp konteynerleri parfümlenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde düzenli olarak yapılan çalışma kapsamında, özel sistemle donatılmış konteyner yıkama aracı sayesinde çöp konteynerleri yüksek basınçlı sıcak suyla yıkanıyor ve parfüm sıkılıyor.

22 ayrı yağ esterinden oluşan özel koku, yaz aylarında sıkça karşılaşılan kötü kokuların ve sinek gibi haşerelerin oluşumunu engelliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, temizliğin sadece görsel bir unsur olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

Belediye olarak temizlik hizmetlerini sadece görev olarak görmediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu şehrin insanına layık bir yaşam alanı sunmak, onların sağlığını ve huzurunu korumak adına sorumluluk üstleniyoruz. Konteyner yıkama ve parfümleme uygulamamızla Kayseri'de örnek olduk. Yaz mevsiminde daha da yoğunlaştırdığımız bu uygulamanın özellikle sinek ve kötü koku gibi çevresel sorunların önüne geçilmesinde büyük etkisi oldu."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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