Kayseri'de Çöken Çatı ve Duvar Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çöken çatı ve duvarın altında kalan 69 yaşındaki A.B, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, A.B'yi çıkararak hastaneye sevk etti.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çöken çatı ve duvarın altında kalarak ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Beğendik Mahallesi İklim Sokak'ta yaşayan 69 yaşındaki A.B'nin tek katlı evinin çatısı ve duvarının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çöken çatı ve duvarın altında kalan A.B'yi çıkardı.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel