Kayseri'de Çöken Çatı ve Duvar Altında Kalan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çöken çatı ve duvarın altında kalan 69 yaşındaki A.B, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, A.B'yi çıkararak hastaneye sevk etti.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çöken çatı ve duvarın altında kalarak ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Beğendik Mahallesi İklim Sokak'ta yaşayan 69 yaşındaki A.B'nin tek katlı evinin çatısı ve duvarının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çöken çatı ve duvarın altında kalan A.B'yi çıkardı.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.