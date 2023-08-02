Kayseri'de Çocukları Dilendiren 24 Aileye İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çocukları dilenen 24 aileye 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca çocukların korunmasına yönelik denetimlerde 22 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çocukları dilenen 24 aileye 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 24 aileye 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan, 31 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Öte yandan, kent merkezinde bulunan park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde yapılan çocukların korunmasına yönelik denetimlerde; bin 665 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. 31'i internet ve oyun salonu olmak üzere 173 umuma açık işyeri, park, bahçe, metruk bina kontrol edildi. - KAYSERİ