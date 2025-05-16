Kayseri'de Çocuklardan Polis Araçlarına Saygı Duruşu
Kayseri'de çocukların, devriye gezen polis aracını görünce esas duruş yaparak selam vermesi ve bunun ardından polis tarafından kendilerine 'Trafik Dedektifi' kartı verilmesi dikkat çekti.
Kayseri'de çocukların yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracını gören bir grup çocuk, esas duruşa geçerek selam verdi.
Çocukların bu davranışı üzerine ekip otosundan inen bir polis, araç kumandası ile çocuklara siren çaldırdı.
Ardından çocuklara "Trafik Dedektifi" kartı verilerek, çevrelerinde trafik kurallarına uymayanları uyarmaları istendi.
Polisin elini öpen çocukların bu anları, ekipteki diğer görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel