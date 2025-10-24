Kayseri'de Çocuklara Yönelik Müstehcenlik İddiasıyla Tutuklama

Kayseri'de çocuklara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ve üçüncü kişilere göndererek, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocuklara ait 348 müstehcen görüntü yayınladığı ve üçüncü kişilere göndererek "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli S.D'yi (36) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan konuyla ilgili 101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.