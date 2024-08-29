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Kayseri'de Çocuklara İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi Verildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından çocuklara İHA eğitimi düzenlendi. Uzman eğitmenlerce verilen eğitimlerde çocuklara İHA hakkında teorik ve pratik eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından bilim ve teknoloji merkezli eğitim ve kurs vizyonu doğrultusunda çocuklara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç KAYMEK tesislerinde çocuklara yönelik drone eğitimi düzenlendi.

Uzman eğitmenlerce, güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen eğitimlerde çocuklara İHA hakkında teorik ve pratik eğitim verildi.

Çağın teknolojik gelişmelerinden çocukların uzak kalmamasını hedefleyen KAYMEK, İnsansız Hava Aracı eğitimi ve zengin içerikli diğer eğitimleri ile çocukların her alanda gelişimine destek olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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