Kayseri'de Çocuklar Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

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Kayseri'de amatör spor kulübünde etkinlikte bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada, E.G.T.'nin bıçakla yaraladığı K.Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de çocuklar arasında çıkan kavgada E.G.T.'nin bıçakla yaraladığı K.Y., hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Bir amatör spor kulübünde oynayan E.G.T. ile K.Y. arasında, maça gittikleri sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.Y., E.G.T. tarafından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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