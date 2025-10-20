Kayseri'de Çocukla Halk Otobüsünü Kullanan Şoföre 19 Bin Lira Ceza

Kayseri'de halk otobüsünü yaşı küçük çocuğa sürdüren şoföre, 19 bin 670 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kucağındaki yaşı küçük çocuğa içinde yolcu olan halk otobüsünü sürdüren şoförün görüntülerinin bir sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimliği tespit edilen sürücüye "sürücü belgesiz kişiye araç kullandırtmak" suçundan ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 670 lira ceza uygulandı.

Ehliyetine el konulan sürücü, psikiyatri muayenesi için hastaneye sevk edildi.

Ayrıca, şoför hakkında adli işlemler başlatıldı.