Kayseri'de Çocuk Tartışması Kanlı Bitti

Kayseri'de Çocuk Tartışması Kanlı Bitti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Aile bireylerinin de karıştığı kavgada, 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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