Kayseri'de Çocuk Tartışması Kanlı Bitti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Aile bireylerinin de karıştığı kavgada, 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel