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Kayseri'de çocuk tacizi olayında iş yerine saldırı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla çıkan olaylarda bir iş yerinin camları kırıldı. Tacizci gözaltına alınırken, olaya karışan 3 kişi de yakalandı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası meydana gelen olaylarda, bir iş yerinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı.

Olay, 30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinin lavabosunda meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu I.A., akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası çevredekiler I.A.'yı linç etmeye çalıştı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Bir iş yerinin taşlarla camlarının kırılma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin V.H. (39), B.H. (27) ve A.K. (53) olduğunu belirledi. Şüphelilerden V.H.'nin 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme', B.H.'nin ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan mesajlaşma uygulamalarında kurulan gruplarda attığı mesajlarla halkı kin ve nefrete sevk ettiği belirlenen H.Y.T. (16), yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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