Kayseri'de çocuk tacizi iddiası: Kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, araçları ters çevirirken, yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerlerini ateşe verdi. Valilikten yapılan açıklamada taciz şüphelisinin polis tarafından yakalandığı, çocuğun da koruma altına alındığı belirtilirken, vatandaşlardan itidalli davranmaları istendi.

Olay saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalamak için taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ise ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.