Kayseri'de Çocuk Oyun Parkına Tuvaletini Yapan Şüpheli Yakalandı
Kayseri'de, bir sosyal medya paylaşımı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çocuk oyun parkında tuvaletini yapan şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri'de çocuk oyun parkına tuvaletini yapan kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Battalgazi Mahallesi'nde çocukların oyun oynadığı parkta bir şahıs kaydırakların arkasına büyük tuvaletini yaparak uzaklaşıyor" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.T. (28) polis ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel