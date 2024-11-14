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Kayseri'de Çocuk Kavgası: 13 Yaşındaki M.T. Bıçaklandı

Kayseri'de Çocuk Kavgası: 13 Yaşındaki M.T. Bıçaklandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, daha önce kavga eden iki çocuk arasında tekrar meydana gelen kargaşada 13 yaşındaki M.T. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis müdahale etti.

KAYSERİ'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.T. (13), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki sokakta meydana geldi. Babasının otomobilini alan M.T., iddiaya göre daha önce kavga ettiği çocukla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., kavgada bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.T., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinden skuter ile kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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