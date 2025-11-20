Haberler

Kayseri'de Çocuk Hakları Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kent Konseyi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarının korunması ve farkındalığın arttırılması amacıyla bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda 0-18 yaş arasındaki çocuklarla ilgili konular görüşülerek sonuç bildirgesi hazırlanacak.

Kayseri Kent Konseyi tarafından Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle 22 farklı alanda, 333 temsilciyle çalışmalarına devam eden konsey, bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çalışma Grubu'yla birlikte çalıştay düzenledi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen programda, çocuk haklarının korunması, farkındalığın arttırılması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konsey Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, çalıştayda 0-18 yaş arasındaki bütün çocukları ilgilendiren konuların görüşüldüğünü belirtti.

Buradan çıkacak sonuç bildirgesinin bir kitapçık haline getirileceğini ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını ifade eden Altuntuğ, çocuk dostu bir kent oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.