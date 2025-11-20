Kayseri'de Çocuk Hakları Çalıştayı Düzenlendi

Kayseri Kent Konseyi tarafından Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle 22 farklı alanda, 333 temsilciyle çalışmalarına devam eden konsey, bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çalışma Grubu'yla birlikte çalıştay düzenledi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen programda, çocuk haklarının korunması, farkındalığın arttırılması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konsey Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, çalıştayda 0-18 yaş arasındaki bütün çocukları ilgilendiren konuların görüşüldüğünü belirtti.

Buradan çıkacak sonuç bildirgesinin bir kitapçık haline getirileceğini ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını ifade eden Altuntuğ, çocuk dostu bir kent oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.