Kayseri'de Cinsel İstismar Sanığı 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otobüs durağında tanıştığı 14 yaşındaki H.Ç.'ye cinsel istismarda bulunan O.Ş. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamalarını reddeden sanık, beraat talep etti.

KAYSERİ'de, otobüs durağında tanıştığı H.Ç.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu ve kayda aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan O.Ş. (24), 3 farklı suçtan toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, geçen yıl 15 Haziran'da, iddiaya göre O.Ş., otobüs durağında tanıştığı H.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Ardında da bu anları video ile kaydetti. Mağdurun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.Ş. tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından O.Ş. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'müstehcenlik' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.Ş. hazır bulundu. Suçlamaları reddeden O.Ş., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık O.Ş.'yi, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay, 'müstehcenlik' suçundan 4 yıl 2 ay ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var

Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Tugay'dan açıklama var
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Bahçeli "Dublör" ve "Robot" iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.