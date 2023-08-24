Kayseri'de cinayet davasında sanık avukatını tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı

Kayseri'de bir cinayet davasında sanık avukatı Neşe Nasırlıoğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla maktulün yakınlarından Ö.C. hakkında dava açıldı. Şüpheliye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KAYSERİ'de cinayet davasında sanık avukatı olarak görev yapan Neşe Nasırlıoğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla maktulün yakınlarından Ö.C., hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 5 Mayıs'ta Akkışla ilçesinde meydana geldi. Sonay Arslan, kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Mehmet Can hayatını kaybederken, gözaltına alınan Sonay Aslaner ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arslan hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık avukatlarından Neşe Nasırlıoğlu ile maktul yakınlarından Ö.C. arasında iddiaya göre dava dosyası nedeniyle husumet oluştu. Duruşma öncesi Ö.C.'nin, avukat Neşe Nasırlıoğlu'nu çeşitli yollardan tehdit ettiği iddia edildi. Avukat Nasırlıoğlu'nun şikayeti üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Ö.C. hakkında, 'basit tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Ö.C. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.