Kayseri'de çıkan yangında hayatını kaybeden oluk ustası toprağa verildi

Kayseri'de bir binanın çatısında çıkan yangında hayatını kaybeden oluk ustası Seydi Duran Üzen toprağa verildi. Yangında yaralanan 3 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

KAYSERİ'de, 13 katlı binanın çatısında çıkan yangında hayatını kaybeden oluk ustası Seydi Duran Üzen (67), toprağa verildi.

Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gözde Sokak'ta, dün saat 16.00 sıralarında, 13 katlı dış cephe yalıtımı yapılan binanın çatısında kaynak sırasında yangın çıktı. Büyüyen alevler binanın çatısını kapladı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler, ekipler tarafından tahliye edilirken, oluk ustası Seydi Duran Üzen çatıda mahsur kaldı. Üzen'i kurtarmak için çatıya çıkan 3 arkadaşı da yaralandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, Üzen'in çatı katında cansız bedenini buldu. Yaralı 3 kişi ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.