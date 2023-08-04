Kayseri'de çıkan yangında 200 dönüm arazi kül oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm arazi kül oldu. Yangın, Yılanlı Dağı mevkiinde çıktı ve itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yılanlı Dağı mevkiinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında yaklaşık 200 dönümlük alan küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ