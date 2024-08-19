Kayseri'de çıkan ot yangını söndürüldü
Kayseri'de çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KAYSERİ'de çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Manolya 1 Sokak yakınlarında saat 12.30 sıralarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevrede evleri bulunanlar da yangın tüpü ve bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek verdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.