Kayseri'de çıkan kavgada uzman çavuş bıçakla öldürüldü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin müşteki eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık F.B. savunmasında, olayı başlatanın kendisinin olmadığını, karşı tarafın başlattığını ve kendisinin sonradan dahil olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.

Maktulün babası müşteki Y.D. ise şikayetçi olduğu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'nin tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, F.B. tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.