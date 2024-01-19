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Kayseri'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Alsancak Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.G. ile O.U. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve E.G. tabanca ile O.U'ya ateş etti. Yaralanan O.U. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 6210. Sokak'ta E.G. ile O.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.G, tabanca ile O.U'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan O.U. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kocasinan Alsancak Kayseri Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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