Kayseri'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alsancak Mahallesi 6. Cadde Alsancak Parkı'nda M.Y. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.T, tüfekle M.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.Y, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. gözaltına alındı.