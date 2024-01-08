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Kayseri'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Alsancak Mahallesi'nde yaşanan olayda şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alsancak Mahallesi 6. Cadde Alsancak Parkı'nda M.Y. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.T, tüfekle M.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.Y, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Alsancak Kayseri Olaylar Hukuk Güncel Haberler

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