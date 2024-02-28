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Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 zanlıdan biri tutuklandı

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Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Olay, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı ve yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan M.S. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Erkilet Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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