Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 zanlıdan biri tutuklandı
Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Olay, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı ve yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan M.S. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.