Kayseri'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi'nde çıkan kavgada H.H. adlı şahıs, H.U. ve M.M.U.'yu bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hunat Mahallesi Sami Akbulut Caddesi'nde H.H. (28), belirlenemeyen bir nedenle H.U. (56) ve M.M.U. (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, belinde taşıdığı bıçakla H.U. ve M.M.U'yu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.