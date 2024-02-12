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Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı

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Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada fenalaşan bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Polis, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri'de çıkan kavga nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada fenalaşan bir kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Kavga Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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