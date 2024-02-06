Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kavga Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yoğunburç Kavşağı'nda yürüyen B.Y. (48) ile A.U. ve kız arkadaşı S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.Y, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.Y, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan A.U. ve S.Y. polisteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.