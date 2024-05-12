Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Serçeönü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. ile R.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.