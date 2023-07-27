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Kayseri'de çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen mahallesindeki boş arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce yapılan yoğun uğraş sonucunda yangın, herhangi bir ev veya yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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